В Одесской области согласовали увольнение главы РГА и назначение нового заместителя ОВА
14:30, 12 февраля 2026
Кабинет Министров согласовал увольнение Михаила Лазаренко с должности главы Подольской РГА Одесской области.
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений в отношении чиновников в Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, правительство согласовало увольнение Михаила Лазаренко с должности главы Подольской районной государственной администрации Одесской области.
Также Кабмин согласовал назначение Андрея Неугодникова на должность заместителя главы Одесской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
