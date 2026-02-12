В Одесской области согласовали увольнение главы РГА и назначение нового заместителя ОВА

Кабинет Министров согласовал увольнение Михаила Лазаренко с должности главы Подольской РГА Одесской области.

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений в отношении чиновников в Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство согласовало увольнение Михаила Лазаренко с должности главы Подольской районной государственной администрации Одесской области.

Также Кабмин согласовал назначение Андрея Неугодникова на должность заместителя главы Одесской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

