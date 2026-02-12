Кабмін ініціює врегулювання порядку прощання з оголошеними померлими захисниками України

Уряд підтримав законопроєкт щодо прощання з воїнами, оголошеними померлими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України” щодо військового прощального ритуалу». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, документ передбачає врегулювання питання віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та були оголошені судом померлими.

Законопроєктом пропонується визначити чіткий порядок проведення військового прощального ритуалу в таких випадках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.