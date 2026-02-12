  1. В Україні

Кабмін ініціює врегулювання порядку прощання з оголошеними померлими захисниками України

14:55, 12 лютого 2026
Уряд підтримав законопроєкт щодо прощання з воїнами, оголошеними померлими.
Кабмін ініціює врегулювання порядку прощання з оголошеними померлими захисниками України
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України” щодо військового прощального ритуалу». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, документ передбачає врегулювання питання віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та були оголошені судом померлими.

Законопроєктом пропонується визначити чіткий порядок проведення військового прощального ритуалу в таких випадках.

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

