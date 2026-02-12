  1. В Украине

Кабмин инициирует урегулирование порядка прощания с объявленными умершими защитниками Украины

14:55, 12 февраля 2026
Правительство поддержало законопроект о прощании с воинами, объявленными умершими.
Кабинет Министров одобрил проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Уставе гарнизонной и стражей служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного прощального ритуала". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, документ предусматривает урегулирование вопроса отдания военных почестей лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и объявленных судом умершими.

Законопроект предлагает определить четкий порядок проведения военного прощального ритуала в таких случаях.

Кабинет Министров Украины

