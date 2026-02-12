У НАДС оприлюднили приклади заповнення порівняльної відомості повторної класифікації посад держслужби

У НАДС підкреслили, що не допускається включення до Порівняльної відомості посад, щодо яких повторна класифікація не проводилася.

Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що у зв’язку з численними питаннями, що надходять від працівників державних органів, та з метою уніфікації підходу до заповнення порівняльної відомості повторної класифікації посад державної служби підготовило приклади з короткими роз’ясненнями найпоширеніших випадків, які потребують однакового розуміння.

Форма Порівняльної відомості повторної класифікації посад державної служби затверджена додатком 6 до Методики проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом НАДС від 30 грудня 2025 року № 164-25, зареєстрованої в Мін’юсті 12 січня 2026 року за № 40/45434 (зі змінами). Порівняльна відомість заповнюється в електронному форматі XLSX (XLS) окремо для посад державної служби категорій «А», «Б» та «В». Порівняльна відомість складається у разі проведення повторної класифікації посад та відображає зміни між:

результатами останньої погодженої класифікації «як було» (права частина форми),

результатами повторної класифікації «як стало» (ліва частина форми).

Не допускається включення до Порівняльної відомості посад, щодо яких повторна класифікація не проводилася. У графах 2–5 та 11–14 зазначаються найменування всіх структурних підрозділів, до яких належить відповідна посада. Значення у графах «Сім’я посад», «Рівень посади», «Юрисдикція та тип державного органу» обираються виключно з випадаючих списків. Ручне введення або копіювання тексту не допускається.

«У разі виникнення технічних питань щодо роботи з випадаючими списками пропонуємо завантажити форми документів з офіційного вебсайту НАДС АБО звернутися на електронну пошту [email protected] з поміткою у темі листа «Випадаючі списки», - заявили у НАДС.

