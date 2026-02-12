В НАГС обнародовали примеры заполнения сравнительной ведомости повторной классификации должностей госслужбы

В НАГС подчеркнули, что не допускается включение в Сравнительную ведомость должностей, по которым повторная классификация не проводилась.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что в связи с многочисленными вопросами, поступающими от работников государственных органов, и с целью унификации подхода к заполнению сравнительной ведомости повторной классификации должностей государственной службы подготовило примеры с краткими разъяснениями наиболее распространенных случаев, требующих одинакового понимания.

Форма Сравнительной ведомости повторной классификации должностей государственной службы утверждена приложением 6 к Методике проведения классификации должностей государственной службы, утвержденной приказом НАГС от 30 декабря 2025 года № 164-25, зарегистрированной в Минюсте 12 января 2026 года под № 40/45434 (с изменениями).

Сравнительная ведомость заполняется в электронном формате XLSX (XLS) отдельно для должностей государственной службы категорий «А», «Б» и «В».

Сравнительная ведомость составляется в случае проведения повторной классификации должностей и отражает изменения между:

результатами последней согласованной классификации «как было» (правая часть формы),

результатами повторной классификации «как стало» (левая часть формы).

Не допускается включение в Сравнительную ведомость должностей, по которым повторная классификация не проводилась.

В графах 2–5 и 11–14 указываются наименования всех структурных подразделений, к которым относится соответствующая должность.

Значения в графах «Семья должностей», «Уровень должности», «Юрисдикция и тип государственного органа» выбираются исключительно из выпадающих списков. Ручной ввод или копирование текста не допускается.

«В случае возникновения технических вопросов по работе с выпадающими списками предлагаем загрузить формы документов с официального вебсайта НАГС либо обратиться на электронную почту [email protected]

с пометкой в теме письма «Выпадающие списки», — заявили в НАГС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.