  1. В Україні

Особливий рейс – рись та тигр отримали другий шанс на життя в Європі

07:18, 13 лютого 2026
Тварин передали на реабілітацію до спеціалізованих центрів у Великій Британії та Бельгії.
Інспектори Київської митниці оформили перетин державного кордону для рисі та тигра, яких перевозять до спеціалізованих притулків у Європі. Про це повідомила Державна митна служба України.

Рись на ім’я Урса раніше виявили в умовах незаконного утримання та передали до Міжнародного благодійного фонду «Центр порятунку диких тварин». Після обстеження ветеринари зафіксували у тварини проблеми зі здоров’ям. Для тривалої реабілітації її направили до The Big Cat Sanctuary у Великій Британії, який має відповідну ветеринарну базу та досвід роботи з дикими котами.

Тигр Мір перебував у Київській області. Через війну його власник залишив Україну та передав тварину фахівцям. Надалі тигр житиме в Бельгії під опікою організації Natuurhulpcentrum vzw, що спеціалізується на порятунку та реабілітації тварин.

Митне оформлення завершено, документи підписані. Тварини вирушили до нових місць перебування.

митниця тварини

