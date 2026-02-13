Особливий рейс – рись та тигр отримали другий шанс на життя в Європі

Тварин передали на реабілітацію до спеціалізованих центрів у Великій Британії та Бельгії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інспектори Київської митниці оформили перетин державного кордону для рисі та тигра, яких перевозять до спеціалізованих притулків у Європі. Про це повідомила Державна митна служба України.

Рись на ім’я Урса раніше виявили в умовах незаконного утримання та передали до Міжнародного благодійного фонду «Центр порятунку диких тварин». Після обстеження ветеринари зафіксували у тварини проблеми зі здоров’ям. Для тривалої реабілітації її направили до The Big Cat Sanctuary у Великій Британії, який має відповідну ветеринарну базу та досвід роботи з дикими котами.

Тигр Мір перебував у Київській області. Через війну його власник залишив Україну та передав тварину фахівцям. Надалі тигр житиме в Бельгії під опікою організації Natuurhulpcentrum vzw, що спеціалізується на порятунку та реабілітації тварин.

Митне оформлення завершено, документи підписані. Тварини вирушили до нових місць перебування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.