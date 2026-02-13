Особый рейс – рысь и тигр получили второй шанс на жизнь в Европе
Инспекторы Киевской таможни оформили пересечение государственной границы для рыси и тигра, которых перевозят в специализированные приюты в Европе. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Рысь по имени Урса ранее обнаружили в условиях незаконного содержания и передали в Международный благотворительный фонд «Центр спасения диких животных». После обследования ветеринары зафиксировали у животного проблемы со здоровьем. Для длительной реабилитации ее направили в The Big Cat Sanctuary в Великобритании, который имеет соответствующую ветеринарную базу и опыт работы с дикими кошками.
Тигр Мир находился в Киевской области. Из-за войны его владелец покинул Украину и передал животное специалистам. В дальнейшем тигр будет жить в Бельгии под опекой организации Natuurhulpcentrum vzw, специализирующейся на спасении и реабилитации животных.
Таможенное оформление завершено, документы подписаны. Животные отправились в новые места пребывания.
