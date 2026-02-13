Чи зобов’язаний ФОП зберігати первинні документи протягом 3 років — пояснення ДПС

Податкова служба надала роз’яснення щодо строків зберігання первинних документів фізичними особами – підприємцями з урахуванням оновленого переліку типових документів та вимог Податкового кодексу.

Податкова служба у Вінницькій області повідомляє, які саме первинні документи ФОП повинен зберігати три роки.

Зазначається, що наказом Міністерства юстиції України від 04.01.2024 №40/5 оновлено перелік типових документів, які створюються в діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, із визначенням строків їх зберігання.

Цей перелік встановлює конкретні терміни зберігання відповідної документації. Відтепер зазначені строки, що стосуються підприємницької діяльності юридичних осіб, поширюються і на фізичних осіб – підприємців, якщо інше не передбачено законодавством або не випливає із характеру правовідносин (раніше для ФОП це було добровільним).

Водночас документи та інформація, пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, ФОП зобов’язані зберігати відповідно до вимог Податкового кодексу України. Для таких документів строк зберігання становить три роки.

