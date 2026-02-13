Обязан ли ФЛП хранить первичные документы в течение 3 лет — объяснение ГНС

Налоговая служба предоставила разъяснение сроков хранения первичных документов физическими лицами – предпринимателями с учетом обновленного перечня типовых документов и требований Налогового кодекса.

Налоговая служба в Винницкой области сообщает, какие именно первичные документы ФЛП должны храниться три года.

Приказом Министерства юстиции Украины от 04.01.2024 №40/5 обновлен перечень типовых документов, которые создаются в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, с определением сроков их хранения.

Данный список устанавливает конкретные сроки хранения соответствующей документации. Теперь указанные сроки, касающиеся предпринимательской деятельности юридических лиц, распространяются и на физических лиц – предпринимателей, если иное не предусмотрено законодательством или не вытекает из характера правоотношений (ранее для ФОТ это было добровольным).

В то же время, документы и информация, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов, ФЛП обязаны хранить в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Для таких документов срок хранения составляет три года.

