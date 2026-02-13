У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: одна людина загинула, двоє поранені

Чоловік підірвав гранату Ф-1 на кухні після раптового конфлікту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у квартирі підірвав гранату. В результаті вибуху одна людина загинула, двоє травмовані. Про це повідомляє столична поліція.

Подія відбулась 13 лютого близько 02:00 години в Оболонському районі столиці.

Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини), прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією у кількості семи чоловік розпивали спиртні напої.

У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя - місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.