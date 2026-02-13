У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: одна людина загинула, двоє поранені
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у квартирі підірвав гранату. В результаті вибуху одна людина загинула, двоє травмовані. Про це повідомляє столична поліція.
Подія відбулась 13 лютого близько 02:00 години в Оболонському районі столиці.
Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини), прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією у кількості семи чоловік розпивали спиртні напої.
У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя - місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.
У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.
Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою.
