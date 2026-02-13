В Киеве военнослужащий в СЗЧ подорвал гранату в квартире: один человек погиб, двое ранены

Мужчина подорвал гранату Ф-1 на кухне после внезапного конфликта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в квартире подорвал гранату. В результате взрыва один человек погиб, двое травмированы. Об этом сообщает столичная полиция.

Событие произошло 13 февраля около 02:00 часов в Оболонском районе столицы.

Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, который находится в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки.

В дальнейшем во время внезапного конфликта правонарушитель подорвал на кухне гранату Ф-1, вследствие чего 45-летний владелец жилища погиб на месте события, еще одного гостя — местного жителя 36 лет с ранениями тела госпитализировали.

В ходе розыскных мероприятий патрульные полицейские и оперативники задержали фигуранта. Последний получил осколочные ранения ноги и в настоящее время находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту начато уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Задержанному готовится уведомление о подозрении и решается вопрос о содержании под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.