  1. В Украине

В Киеве военнослужащий в СЗЧ подорвал гранату в квартире: один человек погиб, двое ранены

08:30, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина подорвал гранату Ф-1 на кухне после внезапного конфликта.
В Киеве военнослужащий в СЗЧ подорвал гранату в квартире: один человек погиб, двое ранены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в квартире подорвал гранату. В результате взрыва один человек погиб, двое травмированы. Об этом сообщает столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Событие произошло 13 февраля около 02:00 часов в Оболонском районе столицы.

Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, который находится в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки.

В дальнейшем во время внезапного конфликта правонарушитель подорвал на кухне гранату Ф-1, вследствие чего 45-летний владелец жилища погиб на месте события, еще одного гостя — местного жителя 36 лет с ранениями тела госпитализировали.

В ходе розыскных мероприятий патрульные полицейские и оперативники задержали фигуранта. Последний получил осколочные ранения ноги и в настоящее время находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту начато уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Задержанному готовится уведомление о подозрении и решается вопрос о содержании под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Почему завершенное исполнительное производство не требует уплаты судебного сбора: что говорит судебная практика

Юридическая разница между законченным и завершенным исполнительным производством заключается в наличии рисков повторного взыскания.

ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]