Під Києвом уже тиждень шукають водія автомобіля, що провалився під лід під час «дрифту»

5 лютого рятувальники-водолази виявили автомобіль, який провалився під кригу, та тіло загиблого пасажира, водія досі не знайшли.

У Вишгородському районі Лебедівка вже тиждень тривають пошуки водія автомобіля, який 5 лютого провалився під кригу на місцевій водоймі.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники-водолази виявили під льодом транспортний засіб та тіло загиблого пасажира. Водія в салоні не було.

Відтоді водолазний підрозділ щодня обстежує акваторію. Пошукові роботи проводяться в складних умовах — із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури та обмеженої видимості.

Станом на сьогодні вже перевірено близько 50 000 кв. м водної поверхні, однак місцезнаходження водія поки що не встановлено.

Рятувальники наголошують, що трагедія стала страшним нагадуванням про небезпеку перебування на льоду, особливо під час так званого «дрифту». Навіть на вигляд міцна крига витримує вагу автомобіля, а ризиковані розваги можуть мати фатальні наслідки.

