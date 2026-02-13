  1. В Україні

Під Києвом уже тиждень шукають водія автомобіля, що провалився під лід під час «дрифту»

10:17, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
5 лютого рятувальники-водолази виявили автомобіль, який провалився під кригу, та тіло загиблого пасажира, водія досі не знайшли.
Під Києвом уже тиждень шукають водія автомобіля, що провалився під лід під час «дрифту»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вишгородському районі Лебедівка вже тиждень тривають пошуки водія автомобіля, який 5 лютого провалився під кригу на місцевій водоймі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у ДСНС, рятувальники-водолази виявили під льодом транспортний засіб та тіло загиблого пасажира. Водія в салоні не було.

Відтоді водолазний підрозділ щодня обстежує акваторію. Пошукові роботи проводяться в складних умовах — із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури та обмеженої видимості.

Станом на сьогодні вже перевірено близько 50 000 кв. м водної поверхні, однак місцезнаходження водія поки що не встановлено.

Рятувальники наголошують, що трагедія стала страшним нагадуванням про небезпеку перебування на льоду, особливо під час так званого «дрифту». Навіть на вигляд міцна крига витримує вагу автомобіля, а ризиковані розваги можуть мати фатальні наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Київська область автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Незручні запитання до судді: відверте інтерв’ю з головою Хмільницького міськрайонного суду Оленою Павлюк

Незручно запитати: питання до судді, які дуже хочеться задати.

Проєкт Трудового кодексу звужує гарантії з оплати праці: ГНЕУ оприлюднило зауваження

ГНЕУ звертає увагу, що запропоновані в проєкті Трудового кодексу норми можуть послабити захист працівників у питаннях оплати праці.

Чому завершене виконавче провадження не потребує сплати судового збору: що говорить судова практика

Юридична різниця між закінченим і завершеним виконавчим провадженням полягає в наявності ризиків повторного стягнення.

ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]