  1. В Украине

Под Киевом уже неделю ищут водителя автомобиля, провалившегося под лед во время «дрифта»

10:17, 13 февраля 2026
5 февраля спасатели-водолазы обнаружили провалившийся под лед автомобиль и тело погибшего пассажира, водителя до сих пор не нашли.
В Вышгородском районе, в Лебедевке, уже неделю продолжаются поиски водителя автомобиля, который 5 февраля провалился под лед на местном водоеме.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели-водолазы обнаружили подо льдом транспортное средство и тело погибшего пассажира. Водителя в салоне не было.

С тех пор водолазное подразделение ежедневно обследует акваторию. Поисковые работы проводятся в сложных условиях — с многократными погружениями в ледяную воду, при низкой температуре и ограниченной видимости.

По состоянию на сегодня уже проверено около 50 000 кв. м водной поверхности, однако местонахождение водителя пока не установлено.

Спасатели подчеркивают, что трагедия стала страшным напоминанием об опасности пребывания на льду, особенно во время так называемого «дрифта». Даже на вид прочный лед не выдерживает вес автомобиля, а рискованные развлечения могут иметь фатальные последствия.

ГСЧС Киевская область автомобиль

