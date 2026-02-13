В Одесі серйозні руйнування після ударів по енергетиці, триває розбір завалів

У ДТЕК оцінюють руйнування як дуже складні та попереджають про тривалий термін ремонтних робіт.

У ніч на 13 лютого російські війська вдарили по енергетичних об’єктів Одеси, внаслідок чого обладнання зазнало серйозних ушкоджень. На його відновлення знадобиться тривалий час. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

За інформацією енергетиків, атака була потужною, а руйнування — суттєвими. Наразі спеціалісти працюють безпосередньо на місцях влучань, розбирають завали та оцінюють обсяги пошкоджень.

У ДТЕК підкреслили, що першочергово зусилля спрямовані на відновлення електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що РФ два дні поспіль атакує Одещину шахедами. 12 лютого через атаку безпілотників в Одеському районі сталися масштабні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

