В Одессе серьезные разрушения после ударов по энергетике, продолжается разбор завалов

10:19, 13 февраля 2026
В ДТЭК оценивают разрушения как очень сложные и предупреждают о длительном сроке ремонтных работ.
В ночь на 13 февраля российские войска ударили по энергетическим объектам Одессы, в результате чего оборудование получило серьезные повреждения. На его восстановление уйдет длительное время. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

По информации энергетиков, атака была мощной, а разрушения существенными. Специалисты работают непосредственно на местах попаданий, разбирают завалы и оценивают объемы повреждений.

В ДТЭК подчеркнули, что в первую очередь усилия направлены на возобновление электроснабжения для объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что РФ два дня подряд атакует Одесскую область шахедами. 12 февраля из-за атаки беспилотников в Одесском районе произошли масштабные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Одесса энергетика обстрел

