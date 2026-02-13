В Одессе серьезные разрушения после ударов по энергетике, продолжается разбор завалов

В ДТЭК оценивают разрушения как очень сложные и предупреждают о длительном сроке ремонтных работ.

В ночь на 13 февраля российские войска ударили по энергетическим объектам Одессы, в результате чего оборудование получило серьезные повреждения. На его восстановление уйдет длительное время. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

По информации энергетиков, атака была мощной, а разрушения существенными. Специалисты работают непосредственно на местах попаданий, разбирают завалы и оценивают объемы повреждений.

В ДТЭК подчеркнули, что в первую очередь усилия направлены на возобновление электроснабжения для объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что РФ два дня подряд атакует Одесскую область шахедами. 12 февраля из-за атаки беспилотников в Одесском районе произошли масштабные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

