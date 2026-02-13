Володимир Зеленський увів санкції проти 91 судна «тіньового флоту» Росії

Україна запровадила санкції проти 91 судна «тіньового флоту» РФ, які використовувалися для обходу нафтових обмежень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №121/2026, яким увів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2026 року щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що входять до так званого тіньового флоту РФ.

Як зазначається, ці судна використовувалися для транспортування російської нафти та нафтопродуктів із портів Новоросійська, Усть-Луги та Приморська до третіх країн в обхід санкцій Європейський Союз, G7 та інших держав. Моніторинг їхньої діяльності здійснювався в акваторіях Чорного, Червоного та Балтійського морів.

За інформацією, підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна планує передати відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях. Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме.

Указом передбачено, що контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО. Документ набирає чинності з дня його опублікування – 13 лютого.

Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що кожне таке судно має розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини, а санкції щодо них повинні запроваджуватися без винятків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.