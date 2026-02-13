  1. В Украине

Владимир Зеленский ввел санкции против 91 судна «теневого флота» России

10:24, 13 февраля 2026
Украина ввела санкции против 91 судна «теневого флота» РФ, которые использовались для обхода нефтяных ограничений.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №121/2026, которым ввел в действие решение Совет национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2026 года о применении санкций против 91 морского судна, входящего в так называемый теневой флот РФ.

Как отмечается, эти суда использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов из портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморска в третьи страны в обход санкций Европейский Союз, G7 и других государств. Мониторинг их деятельности осуществлялся в акваториях Черного, Красного и Балтийского морей.

По информации, подсанкционные суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них лишь одно российское, остальные — под флагами Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина планирует передать соответствующую информацию этим государствам, а также будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях. Двадцать семь судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа по введению санкций в отношении остальных 64 продолжится.

Указом предусмотрено, что контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его опубликования — 13 февраля.

Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины, а санкции в отношении них должны вводиться без исключений.

санкции Владимир Зеленский

