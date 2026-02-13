Владимир Зеленский ввел санкции против 91 судна «теневого флота» России

Украина ввела санкции против 91 судна «теневого флота» РФ, которые использовались для обхода нефтяных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №121/2026, которым ввел в действие решение Совет национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2026 года о применении санкций против 91 морского судна, входящего в так называемый теневой флот РФ.

Как отмечается, эти суда использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов из портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморска в третьи страны в обход санкций Европейский Союз, G7 и других государств. Мониторинг их деятельности осуществлялся в акваториях Черного, Красного и Балтийского морей.

По информации, подсанкционные суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них лишь одно российское, остальные — под флагами Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина планирует передать соответствующую информацию этим государствам, а также будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях. Двадцать семь судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа по введению санкций в отношении остальных 64 продолжится.

Указом предусмотрено, что контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его опубликования — 13 февраля.

Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины, а санкции в отношении них должны вводиться без исключений.

