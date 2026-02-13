Рубіо розраховує на зустріч із Зеленським на конференції у Мюнхені

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про намір провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє CNN.

«Я думаю, що він буде там, і є шанс побачитися з ним. Здається, це є у моєму графіку, я не впевнений на 100%, але я впевнений, що ми побачимося», – сказав Рубіо журналістам.

Говорячи про подальші російські обстріли України, Рубіо охарактеризував їх як «жахливі» та підкреслив важливість якнайшвидшого припинення війни.

«Це війна. Тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Зараз найхолодніша пора року. Це страждання неможливо уявити. У цьому проблема воєн. Тому війни — це погано, і тому ми вже понад рік так наполегливо працюємо, щоб покласти цьому край», — сказав Марко Рубіо.

