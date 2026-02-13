  1. В Украине
  2. / В мире

Рубио рассчитывает на встречу с Зеленским на конференции в Мюнхене

11:16, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
Рубио рассчитывает на встречу с Зеленским на конференции в Мюнхене
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о намерении провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает CNN.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеться с ним. Кажется, это в моем графике, я не уверен на 100%, но я уверен, что мы увидимся», – сказал Рубио журналистам.

Говоря о дальнейших российских обстрелах Украины, Рубио охарактеризовал их как «ужасающие» и подчеркнул важность скорейшего прекращения войны.

«Это война. Потому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Это страдание невозможно представить. При этом проблема войн. Поэтому войны это плохо, и поэтому мы уже более года так упорно работаем, чтобы положить этому конец», — сказал Марко Рубио.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Германия Украина Владимир Зеленский Рубио

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию первого заседания Пленума в формате открытия Судебного года.

Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]