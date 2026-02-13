Рубио рассчитывает на встречу с Зеленским на конференции в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о намерении провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеться с ним. Кажется, это в моем графике, я не уверен на 100%, но я уверен, что мы увидимся», – сказал Рубио журналистам.

Говоря о дальнейших российских обстрелах Украины, Рубио охарактеризовал их как «ужасающие» и подчеркнул важность скорейшего прекращения войны.

«Это война. Потому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Это страдание невозможно представить. При этом проблема войн. Поэтому войны это плохо, и поэтому мы уже более года так упорно работаем, чтобы положить этому конец», — сказал Марко Рубио.

