  1. В Україні

Лікарняний не звільняє від повістки – як діяти військовозобов’язаному

10:17, 15 лютого 2026
Громадяни, які перебувають на лікарняному, повинні повідомляти ТЦК та підтверджувати причину неявки медичною довідкою.
Лікарняний не звільняє від повістки – як діяти військовозобов’язаному
Перебування на лікарняному не звільняє військовозобов’язаного від реагування на повістку, нагадав Київський обласний ТЦК та СП.

У разі неможливості з’явитися через стан здоров’я громадянин повинен обов’язково повідомити ТЦК про лікарняний будь-яким доступним способом та підтвердити причину медичними документами.

Якщо інформація не буде надана, протягом трьох днів (72 години) після дати, зазначеної у повістці, особу вносять до адміністративного розшуку як порушника правил військового обліку під час мобілізації. Військовозобов’язаного шукатимуть для доставки до ТЦК, а порушення тягне штраф за статтями 210 або 210-1 КУпАП.

Крім того, якщо громадянина внесуть у розшукові списки ТЦК, роботодавець отримає відмову у бронюванні, навіть за наявності підстав для його оформлення.

повістка ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

