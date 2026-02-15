Лікарняний не звільняє від повістки – як діяти військовозобов’язаному

Громадяни, які перебувають на лікарняному, повинні повідомляти ТЦК та підтверджувати причину неявки медичною довідкою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перебування на лікарняному не звільняє військовозобов’язаного від реагування на повістку, нагадав Київський обласний ТЦК та СП.

У разі неможливості з’явитися через стан здоров’я громадянин повинен обов’язково повідомити ТЦК про лікарняний будь-яким доступним способом та підтвердити причину медичними документами.

Якщо інформація не буде надана, протягом трьох днів (72 години) після дати, зазначеної у повістці, особу вносять до адміністративного розшуку як порушника правил військового обліку під час мобілізації. Військовозобов’язаного шукатимуть для доставки до ТЦК, а порушення тягне штраф за статтями 210 або 210-1 КУпАП.

Крім того, якщо громадянина внесуть у розшукові списки ТЦК, роботодавець отримає відмову у бронюванні, навіть за наявності підстав для його оформлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.