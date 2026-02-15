  1. В Украине

Больничный не освобождает от повестки – как действовать военнообязанному

10:17, 15 февраля 2026
Граждане, находящиеся на больничном, должны сообщать ТЦК и подтверждать причину неявки медицинской справкой.
Пребывание на больничном не освобождает военнообязанного от реагирования на повестку, напомнил Киевский областной ТЦК и СП.

В случае невозможности явиться по состоянию здоровья гражданин должен обязательно уведомить ТЦК о больничном любым доступным способом и подтвердить причину медицинскими документами.

Если информация не будет предоставлена, в течение трех дней (72 часов) после даты, указанной в повестке, лицо вносят в административный розыск как нарушителя правил воинского учета во время мобилизации. Военнообязанного будут искать для доставки в ТЦК, а нарушение влечет штраф по статьям 210 или 210-1 КУоАП.

Кроме того, если гражданина внесут в розыскные списки ТЦК, работодатель получит отказ в бронировании, даже при наличии оснований для его оформления.

повестка ТЦК мобилизация военнообязанный

