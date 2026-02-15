Як працює нумерація електронних записів у сервісних центрах МВС та хто в пріоритеті

Пріоритетні записи для пільгових категорій мають окрему нумерацію та виклик громадян за послугами.

Головний сервісний центр МВС роз’яснив принцип нумерації електронних записів у сервісних центрах. Записи, зроблені через Е-Запис на сайті, у застосунку або через термінал, починаються з номера 1000 і далі: №1000, №1001, №1002 тощо.

Водночас пріоритетні записи для пільгових категорій починаються з №1 та формуються у власній послідовності. Громадяни пільгових категорій викликаються до першого вільного адміністратора, який надає саме ту послугу, за якою вони записалися. Через це загальна нумерація викликів може здаватися порушеною.

Наприклад, перший пільговий громадянин записався на реєстрацію авто і отримав №1, другий – на обмін посвідчення водія і отримав №2. Якщо адміністратор, який обслуговує обмін посвідчень, звільниться раніше, першим буде викликаний громадянин із записом №2, а №1 – до адміністратора, що надає послугу з реєстрації авто.

Право на пріоритет мають:

люди з інвалідністю (включно з дітьми) та їх супроводжуючі;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

діючі військовослужбовці під час воєнного стану.

