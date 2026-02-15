  1. В Україні

Як працює нумерація електронних записів у сервісних центрах МВС та хто в пріоритеті

11:29, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пріоритетні записи для пільгових категорій мають окрему нумерацію та виклик громадян за послугами.
Як працює нумерація електронних записів у сервісних центрах МВС та хто в пріоритеті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС роз’яснив принцип нумерації електронних записів у сервісних центрах. Записи, зроблені через Е-Запис на сайті, у застосунку або через термінал, починаються з номера 1000 і далі: №1000, №1001, №1002 тощо.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас пріоритетні записи для пільгових категорій починаються з №1 та формуються у власній послідовності. Громадяни пільгових категорій викликаються до першого вільного адміністратора, який надає саме ту послугу, за якою вони записалися. Через це загальна нумерація викликів може здаватися порушеною.

Наприклад, перший пільговий громадянин записався на реєстрацію авто і отримав №1, другий – на обмін посвідчення водія і отримав №2. Якщо адміністратор, який обслуговує обмін посвідчень, звільниться раніше, першим буде викликаний громадянин із записом №2, а №1 – до адміністратора, що надає послугу з реєстрації авто.

Право на пріоритет мають:

  • люди з інвалідністю (включно з дітьми) та їх супроводжуючі;
  • члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;
  • діючі військовослужбовці під час воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]