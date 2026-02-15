Как работает нумерация электронных записей в сервисных центрах МВД и кто в приоритете

Приоритетные записи для льготных категорий имеют отдельную нумерацию и вызов граждан за услугами.

Главный сервисный центр МВД разъяснил принцип нумерации электронных записей в сервисных центрах. Записи, сделанные через Е-Запись на сайте, в приложении или через терминал, начинаются с номера 1000 и далее: №1000, №1001, №1002 и т.д.

В то же время приоритетные записи для льготных категорий начинаются с №1 и формируются в собственной последовательности. Граждане льготных категорий вызываются к первому свободному администратору, который предоставляет именно ту услугу, на которую они записались. Из-за этого общая нумерация вызовов может казаться нарушенной.

Например, первый льготный гражданин записался на регистрацию авто и получил №1, второй – на обмен водительского удостоверения и получил №2. Если администратор, обслуживающий обмен удостоверений, освободится раньше, первым будет вызван гражданин с записью №2, а №1 – к администратору, предоставляющему услугу по регистрации авто.

Право на приоритет имеют:

люди с инвалидностью (включая детей) и их сопровождающие;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

действующие военнослужащие во время военного положения.

