  1. В Украине

Как работает нумерация электронных записей в сервисных центрах МВД и кто в приоритете

11:29, 15 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приоритетные записи для льготных категорий имеют отдельную нумерацию и вызов граждан за услугами.
Как работает нумерация электронных записей в сервисных центрах МВД и кто в приоритете
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД разъяснил принцип нумерации электронных записей в сервисных центрах. Записи, сделанные через Е-Запись на сайте, в приложении или через терминал, начинаются с номера 1000 и далее: №1000, №1001, №1002 и т.д.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время приоритетные записи для льготных категорий начинаются с №1 и формируются в собственной последовательности. Граждане льготных категорий вызываются к первому свободному администратору, который предоставляет именно ту услугу, на которую они записались. Из-за этого общая нумерация вызовов может казаться нарушенной.

Например, первый льготный гражданин записался на регистрацию авто и получил №1, второй – на обмен водительского удостоверения и получил №2. Если администратор, обслуживающий обмен удостоверений, освободится раньше, первым будет вызван гражданин с записью №2, а №1 – к администратору, предоставляющему услугу по регистрации авто.

Право на приоритет имеют:

  • люди с инвалидностью (включая детей) и их сопровождающие;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • действующие военнослужащие во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

МВД сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]