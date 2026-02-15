  1. В Україні

У Силах безпілотних систем запровадили цифровий облік майна та техніки зв’язку

11:11, 15 лютого 2026
Міноборони та Командування СБС масштабують систему управління логістичним забезпеченням для оперативного обліку та постачання.
У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік і постачання майна та техніки зв’язку без паперової тяганини та тривалих погоджень. Для цього Міністерство оборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Про це повідомили в оборонному відомстві.

Тепер усі дані зібрані в єдиному цифровому просторі, доступ до якого мають військові частини, командування та служби забезпечення. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Практичні переваги системи:

  • Точний облік близько 3 500 типів майна: радіостанції, антени, кабелі, ноутбуки та інше.
  • Постійне розуміння наявності обладнання та матеріалів.
  • Швидша обробка заявок на забезпечення.
  • Можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

Стрічка новин

