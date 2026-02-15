У Силах безпілотних систем запровадили цифровий облік майна та техніки зв’язку
У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік і постачання майна та техніки зв’язку без паперової тяганини та тривалих погоджень. Для цього Міністерство оборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Про це повідомили в оборонному відомстві.
Тепер усі дані зібрані в єдиному цифровому просторі, доступ до якого мають військові частини, командування та служби забезпечення. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Практичні переваги системи:
- Точний облік близько 3 500 типів майна: радіостанції, антени, кабелі, ноутбуки та інше.
- Постійне розуміння наявності обладнання та матеріалів.
- Швидша обробка заявок на забезпечення.
- Можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.