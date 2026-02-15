  1. В Украине

В Силах беспилотных систем ввели цифровой учет имущества и техники связи

11:11, 15 февраля 2026
Минобороны и Командование СБС масштабируют систему управления логистическим обеспечением для оперативного учета и снабжения.
В Силах беспилотных систем заработал цифровой учет и поставка имущества и техники связи без бумажной волокиты и длительных согласований. Для этого Министерство обороны совместно с Командованием СБС масштабируют систему Управления логистическим обеспечением (УЛЗ). Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Теперь все данные собраны в едином цифровом пространстве, доступ к которому имеют воинские части, командование и службы обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Практические преимущества системы:

  • Точный учет около 3 500 типов имущества: радиостанции, антенны, кабели, ноутбуки и прочее.
  • Постоянное понимание наличия оборудования и материалов.
  • Более быстрая обработка заявок на обеспечение.
  • Возможность планировать потребности и оперативно формировать отчетность.

Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО.

