В Силах беспилотных систем ввели цифровой учет имущества и техники связи
В Силах беспилотных систем заработал цифровой учет и поставка имущества и техники связи без бумажной волокиты и длительных согласований. Для этого Министерство обороны совместно с Командованием СБС масштабируют систему Управления логистическим обеспечением (УЛЗ). Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Теперь все данные собраны в едином цифровом пространстве, доступ к которому имеют воинские части, командование и службы обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Практические преимущества системы:
- Точный учет около 3 500 типов имущества: радиостанции, антенны, кабели, ноутбуки и прочее.
- Постоянное понимание наличия оборудования и материалов.
- Более быстрая обработка заявок на обеспечение.
- Возможность планировать потребности и оперативно формировать отчетность.
Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО.
