  1. В Україні

Петиція за скасування оплати метро в Києві не пройшла поріг голосів

12:05, 15 лютого 2026
Станом на 15 лютого 2026 року петиція з 16 грудня 2025 року зібрала лише 1189 голосів із 6 тисяч необхідних для розгляду.
Петиція на сайті Київської міської ради з пропозицією скасувати оплату проїзду в столичному метрополітені не набрала достатньої кількості голосів для розгляду.

Ініціативу було подано 16 грудня 2025 року. Станом на 15 лютого вона набрала лише 1189 голосів із необхідних 6 тисяч.

Автор петиції пропонував запровадити безоплатний проїзд на період дії воєнного стану, переклавши покриття витрат на міський бюджет та компенсуючи витрати за рахунок міжнародних фондів і гуманітарної допомоги.

Наразі вартість однієї поїздки в київському метро становить 8 грн, а придбавши проїзний на 50 поїздок, ціна за поїздку знижується до 6,50 грн.

Київ петиція метро

