  1. В Украине

Петиция за отмену оплаты метро в Киеве не прошла порог голосов

12:05, 15 февраля 2026
По состоянию на 15 февраля 2026 года петиция от 16 декабря 2025 года собрала только 1189 голосов из 6 тысяч необходимых для рассмотрения.
Петиция за отмену оплаты метро в Киеве не прошла порог голосов
Петиция на сайте Киевского городского совета с предложением отменить оплату проезда в столичном метрополитене не набрала достаточного количества голосов для рассмотрения.

Инициатива была подана 16 декабря 2025 года. По состоянию на 15 февраля она набрала только 1189 голосов из необходимых 6 тысяч.

Автор петиции предлагал ввести бесплатный проезд на период действия военного положения, переложив покрытие расходов на городской бюджет и компенсируя расходы за счет международных фондов и гуманитарной помощи.

Сейчас стоимость одной поездки в киевском метро составляет 8 грн, а при покупке проездного на 50 поездок цена за поездку снижается до 6,50 грн.

