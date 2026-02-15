Шлюб онлайн – як підготуватися і уникнути затримок

Дія опублікувала чекліст для наречених перед онлайн-церемонією.

Щоб онлайн-церемонія одруження пройшла без затримок, у Дії радять перевірити свій Дія.Підпис. Найзручніший варіант — активація підпису через NFC. Для цього знадобиться фізичний біометричний документ та смартфон із підтримкою NFC.

Перевага активації через NFC полягає в тому, що під час церемонії не потрібно проходити фотоперевірку обличчя: достатньо ввести 6-значний код і сказати «Так».

Послуга реалізована за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

