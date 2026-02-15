  1. В Украине

Брак онлайн – как подготовиться и избежать задержек

12:23, 15 февраля 2026
Дія опубликовала чеклист для женихов перед онлайн-церемонией.
Чтобы онлайн-церемония бракосочетания прошла без задержек, в Дии советуют проверить свою Дия.Подпись. Самый удобный вариант – активация подписи через NFC. Для этого понадобится физический биометрический документ и смартфон с поддержкой NFC.

Преимущество активации через NFC заключается в том, что во время церемонии не нужно проходить фотопроверку лица: достаточно ввести 6-значный код и сказать «Да».

Услуга реализована при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, который внедряет Академия электронного управления.

брак

