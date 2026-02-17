  1. В Україні

Володимир Зеленський: Україна готова до завершення війни, питання — чого хоче Росія

20:11, 17 лютого 2026
Президент вказав, що РФ випустила 29 ракет і майже 400 дронів у день старту переговорів у Женеві.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала день масованим ракетно-дроновим ударом по Україні — саме тоді, коли в Женеві стартували нові переговорні формати.

За словами Глави держави, окупанти випустили 29 ракет різних типів, із яких українська протиповітряна оборона збила 25. Крім того, було зафіксовано майже 400 ударних дронів.

«Це важливий результат нашої протиповітряної оборони. І ще раз підкреслюємо, що ППО — це щоденна потреба. Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють», — наголосив Президент.

Зеленський звернув увагу, що удари відбулися в день початку тристоронніх і двосторонніх переговорів у Женеві, зокрема за участі США.

«Навіть день старту чергових форматів у Женеві — тристоронніх, двосторонніх, з Америкою — Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані», — зазначив він.

Президент повідомив, що українська делегація на переговорах має порушити питання цих атак, зокрема перед американською стороною, яка раніше пропонувала обом державам утриматися від ударів.

«Буде ще сьогодні доповідь делегації — після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо ударів РФ — питання передусім американській стороні», — вказав Президент.

Глава держави підкреслив, що Україна готова до завершення війни.

«Україна готова. Нам війна не потрібна. Ми діємо дзеркально: захищаємо свою державу і свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни», — заявив Зеленський.

Водночас він поставив питання щодо намірів Москви та можливих наслідків для неї.

«Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І чи будуть наслідки для Росії за те, що “шахеди”, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир», — підсумував Президент.

росія рф Україна війна Володимир Зеленський переговори

