Владимир Зеленский: Украина готова к завершению войны, вопрос — чего хочет Россия

Президент указал, что РФ выпустила 29 ракет и почти 400 дронов в день старта переговоров в Женеве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала день массированным ракетно-дроновым ударом по Украине — именно в тот момент, когда в Женеве стартовали новые переговорные форматы.

По словам Главы государства, оккупанты выпустили 29 ракет различных типов, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 25. Кроме того, было зафиксировано почти 400 ударных дронов.

«Это важный результат нашей противовоздушной обороны. И еще раз подчеркиваем, что ПВО — это ежедневная потребность. Благодарю всех наших партнеров, которые это понимают», — подчеркнул Президент.

Зеленский обратил внимание, что удары произошли в день начала трехсторонних и двусторонних переговоров в Женеве, в частности с участием США.

«Даже день старта очередных форматов в Женеве — трехсторонних, двусторонних, с Америкой — Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены», — отметил он.

Президент сообщил, что украинская делегация на переговорах должна поднять вопрос этих атак, в частности перед американской стороной, которая ранее предлагала обеим государствам воздержаться от ударов.

«Будет еще сегодня доклад делегации после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопрос ударов РФ — вопрос прежде всего американской стороне», — указал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к завершению войны.

«Украина готова. Нам война не нужна. Мы действуем зеркально: защищаем свое государство и свою независимость. Так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны», — заявил Зеленский.

В то же время он поставил вопрос о намерениях Москвы и возможных последствиях для нее.

«Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И будут ли последствия для России за то, что “шахеды”, ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир», — подытожил Президент.

