У Києві лікар постане перед судом за вимагання 30 000 грн у пораненого бійця за операцію

Лікар вимагав від пораненого військового 30 000 гривень за проведення операції зі встановлення апарату «Ілізарова».

фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть лікаря-травматолога, який вимагав 30 тисяч гривень у пораненого військового. Про це повідомили у прокуратурі.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно столичного лікаря-травматолога, якого обвинувачують у вимаганні коштів за безкоштовну медичну допомогу. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У грудні минулого року слідчі Печерського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України викрили медика на отриманні неправомірної вигоди від військовослужбовця.

Встановлено, що 37-річний захисник України під час бойових дій на Донеччині зазнав тяжкої комбінованої травми ноги — з вогнепальним наскрізним пораненням та переломом. Його направили до однієї з державних лікарень столиці для отримання безоплатної медичної допомоги.

Після проведення операції лікар-травматолог повідомив пацієнту про необхідність сплатити 30 тисяч гривень за встановлення ортопедичного апарату зовнішньої фіксації «Ілізарова», попри те, що така допомога мала надаватися безкоштовно. Кошти, за даними слідства, військовий перерахував на банківську картку медика.

Згодом 47-річному лікарю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України — підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.