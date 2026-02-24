В Киеве врач предстанет перед судом за вымогательство 30 000 грн у раненого бойца за операцию

Врач требовал от раненого военного 30 000 гривен за проведение операции по установке аппарата «Илизарова».

В Киеве будут судить врача-травматолога, который требовал 30 тысяч гривен у раненого военного. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении столичного врача-травматолога, обвиняемого в требовании средств за бесплатную медицинскую помощь. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года следователи Печерского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины уличили медика на получении неправомерной выгоды от военнослужащего.

Установлено, что 37-летний защитник Украины во время боевых действий в Донецкой области получил тяжелую комбинированную травму ноги — с огнестрельным сквозным ранением и переломом. Его направили в одну из государственных больниц столицы для получения бесплатной медицинской помощи.

После проведения операции врач-травматолог сообщил пациенту о необходимости уплатить 30 тысяч гривен за установку ортопедического аппарата внешней фиксации «Илизарова», несмотря на то, что такая помощь должна была предоставляться бесплатно. Средства, по данным следствия, военный перечислил на банковскую карту медика.

Впоследствии 47-летнему врачу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины - подкуп лица, оказывающего публичные услуги.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

