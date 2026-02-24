  1. В Україні

2025 рік став найсмертоноснішим після 2022-го: Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів світу

14:26, 24 лютого 2026
Верховна Рада ухвалила звернення до світу у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного вторгнення РФ.
2025 рік став найсмертоноснішим після 2022-го: Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів світу
Верховна Рада прийняла Постанову 15041 про Звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну.

Звернення має на меті в чергове привернути увагу міжнародної спільноти до порушень державою-агресором норм міжнародного гуманітарного права та ганебної практики російської федерації з нанесення терористичних ударів. Згідно з доповіддю Місії Організації Об’єднаних Націй з моніторингу прав людини в Україні, опублікованою в лютому 2026 року, у 2025 році кількість жертв серед цивільного населення України зросла на 31 відсоток порівняно з 2024 роком і на 70 відсотків порівняно з 2023 роком. Внаслідок обстрілів російською федерацією по території України 2025 році загинуло щонайменше 2536 мирних жителів, 12 162 громадян було поранено. Отже, 2025 рік став найбільш смертоносним для Українського народу після 2022 року, коли кількість жертв серед цивільного населення України була найчисельнішою та склала 15 172 убитими і 41 378 пораненими.

У своєму Зверненні Верховна Рада закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, забезпечити повну економічну та політичну ізоляцію російської федерації та її союзників, сприяти відновленню справедливості для України, прискорити створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах проти України, а також підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

рф Україна війна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

ВРП підтримала 4 кандидатури на посади суддів Чернігівського та Житомирського апеляційних судів

ВРП внесе подання Президенту щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних судів Чернігова та Житомира.

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

Зміна статі та військовий облік: як суд у Харкові визначив підхід до статусу військовозобов’язаних

Сформована судом правова позиція може вплинути на подальшу практику застосування законодавства.

