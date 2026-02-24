2025 рік став найсмертоноснішим після 2022-го: Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів світу

Верховна Рада ухвалила звернення до світу у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного вторгнення РФ.

Верховна Рада прийняла Постанову 15041 про Звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей у зв’язку з четвертими роковинами повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну.

Звернення має на меті в чергове привернути увагу міжнародної спільноти до порушень державою-агресором норм міжнародного гуманітарного права та ганебної практики російської федерації з нанесення терористичних ударів. Згідно з доповіддю Місії Організації Об’єднаних Націй з моніторингу прав людини в Україні, опублікованою в лютому 2026 року, у 2025 році кількість жертв серед цивільного населення України зросла на 31 відсоток порівняно з 2024 роком і на 70 відсотків порівняно з 2023 роком. Внаслідок обстрілів російською федерацією по території України 2025 році загинуло щонайменше 2536 мирних жителів, 12 162 громадян було поранено. Отже, 2025 рік став найбільш смертоносним для Українського народу після 2022 року, коли кількість жертв серед цивільного населення України була найчисельнішою та склала 15 172 убитими і 41 378 пораненими.

У своєму Зверненні Верховна Рада закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, забезпечити повну економічну та політичну ізоляцію російської федерації та її союзників, сприяти відновленню справедливості для України, прискорити створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах проти України, а також підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

