  1. В Украине

2025 год стал самым смертоносным после 2022-го: Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам мира

14:26, 24 февраля 2026
Верховная Рада приняла обращение к миру в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.
Верховная Рада приняла Постановление 15041 об Обращении к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и международным парламентским ассамблеям в связи с четвертой годовщиной полномасштабного военного вторжения российской федерации в Украину.

Обращение призвано в очередной раз привлечь внимание международного сообщества к нарушениям государством-агрессором норм международного гуманитарного права и позорной практике российской федерации по нанесению террористических ударов. Согласно докладу Миссии Организации Объединенных Наций по мониторингу прав человека в Украине, опубликованному в феврале 2026 года, в 2025 году количество жертв среди гражданского населения Украины выросло на 31 процент по сравнению с 2024 годом и на 70 процентов по сравнению с 2023 годом. В результате обстрелов российской федерацией территории Украины в 2025 году погибло по меньшей мере 2536 мирных жителей, 12 162 граждан были ранены. Таким образом, 2025 год стал наиболее смертоносным для Украинского народа после 2022 года, когда количество жертв среди гражданского населения Украины было наибольшим и составило 15 172 убитых и 41 378 раненых.

В своем Обращении Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, обеспечить полную экономическую и политическую изоляцию российской федерации и ее союзников, содействовать восстановлению справедливости для Украины, ускорить создание Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии и военных преступлениях против Украины, а также поддержать европейскую и евроатлантическую интеграцию нашего государства.

рф Украина война

