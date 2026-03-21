  1. В Україні

Відпустка за кордоном для військовослужбовців: які потрібні документи

20:53, 21 березня 2026
Військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду.
Відпустка за кордоном для військовослужбовців: які потрібні документи
Донецький обласний ТЦК нагадав, що рішення щодо виїзду військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.

Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду. Додатково, у рапорті мають бути вказані:

  1. Дати виїзду та повернення;
  2. Місто та адреса перебування;
  3. Тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.

Разом з рапортом потрібно надати документи для підтвердження мети поїздки: свідоцтво про шлюб чи народження дітей, посвідка про тимчасовий захист одного з членів родити за кордоном тощо. Тобто, основною законною підставою для виїзду за кордон є зустріч з сім’єю, яка була вимушена тимчасово залишити Україну.

У ТЦК зазначили, що законодавство дозволяє отримати додаткові дні до відпустки на дорогу.

На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення щодо дозволу на виїзд військовослужбовця. У разі схвалення командир має оформити наказ, який надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути вказаний у відпускному квитку.

Документи для виїзду за кордон для військовослужбовців

Для перетину кордону військовослужбовцю потрібно пред’явити представникам прикордонної служби наступні документи:

  1. Дійсний закордонний паспорт;
  2. Документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);
  3. Відпускний квиток, в якому обов’язково мають бути вказані місце перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи;
  4. Витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, що прийняла рішення про надання військовому відпустки та права на виїзд.

Виїзд військовослужбовців за кордон з метою лікування

Окрім відпустки, військовослужбовці також мають право на перетин державного кордону з метою лікування отриманих на війні поранень. Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

  1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України;
  2. Висновок про необхідність направити на лікування за кордон;
  3. Лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

