Відпустка за кордоном для військовослужбовців: які потрібні документи

Донецький обласний ТЦК нагадав, що рішення щодо виїзду військовослужбовця за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку.

Першочергово, військовий має написати та подати рапорт на відпустку командиру військової частини не менш ніж за три тижні до запланованої дати виїзду. Додатково, у рапорті мають бути вказані:

Дати виїзду та повернення; Місто та адреса перебування; Тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.

Разом з рапортом потрібно надати документи для підтвердження мети поїздки: свідоцтво про шлюб чи народження дітей, посвідка про тимчасовий захист одного з членів родити за кордоном тощо. Тобто, основною законною підставою для виїзду за кордон є зустріч з сім’єю, яка була вимушена тимчасово залишити Україну.

У ТЦК зазначили, що законодавство дозволяє отримати додаткові дні до відпустки на дорогу.

На підставі наданих документів командир військової частини має ухвалити рішення щодо дозволу на виїзд військовослужбовця. У разі схвалення командир має оформити наказ, який надає право на виїзд. Крім цього, дозвіл на виїзд має бути вказаний у відпускному квитку.

Документи для виїзду за кордон для військовослужбовців

Для перетину кордону військовослужбовцю потрібно пред’явити представникам прикордонної служби наступні документи:

Дійсний закордонний паспорт; Документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо); Відпускний квиток, в якому обов’язково мають бути вказані місце перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи; Витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, що прийняла рішення про надання військовому відпустки та права на виїзд.

Виїзд військовослужбовців за кордон з метою лікування

Окрім відпустки, військовослужбовці також мають право на перетин державного кордону з метою лікування отриманих на війні поранень. Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України; Висновок про необхідність направити на лікування за кордон; Лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

