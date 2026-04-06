  1. В Україні

Уряд спростив модернізацію авіації для боротьби з дронами

19:03, 6 квітня 2026
Кабмін спростив процедури модернізації авіації, щоб прискорити посилення захисту неба та протидію ворожим дронам.
колаж УНІАН
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямоване на посилення захисту українського неба та підвищення ефективності боротьби з ворожими дронами.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд спростив процедури модернізації авіації для потреб війни. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше дообладнувати озброєнням, засобами зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень.

Очікується, що весь процес модернізації скоротиться до одного місяця. До виконання робіт залучатимуть не лише підприємства, а й профільних фахівців та військові підрозділи.

В уряді наголошують, що такі зміни дозволять оперативніше реагувати на нові загрози та посилять спроможності українських військових у відбитті повітряних атак.

