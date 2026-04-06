  В Украине

Правительство упростило модернизацию авиации для борьбы с дронами

19:03, 6 апреля 2026
Кабмин упростил процедуры модернизации авиации, чтобы ускорить усиление защиты неба и противодействие вражеским дронам.
Кабинет Министров принял решение, направленное на усиление защиты украинского неба и повышение эффективности борьбы с вражескими дронами.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство упростило процедуры модернизации авиации для нужд войны. Теперь самолеты и вертолеты можно скорее дооборудовать вооружением, средствами связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований.

Ожидается, что весь процесс модернизации сократится до одного месяца. К выполнению работ будут привлекаться не только предприятия, но и профильные специалисты и военные подразделения.

В правительстве отмечают, что такие изменения позволят более оперативно реагировать на новые угрозы и усилит возможности украинских военных в отражении воздушных атак.

Кабинет Министров Украины

