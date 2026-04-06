В Україні спростили вимоги до водіїв сільгосптехніки: що змінилося

19:39, 6 квітня 2026
Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою.
В Україні спростили вимоги до водіїв сільгосптехніки: що змінилося
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на подолання дефіциту кадрів у сільському господарстві.  Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Зокрема, уряд скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою.

Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 або D, можуть керувати окремими видами агротехніки навіть за наявності стажу менше трьох років — без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про техніку категорій А1, А2, В1, В2, В3, зокрема трактори, самохідні зерно- та кукурудзозбиральні машини, а також техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Уряд пояснює це рішення браком спеціалістів, адже значна кількість трактористів нині служить у Силах оборони України. Очікується, що спрощення дозволить оперативно залучити додаткових працівників, особливо під час посівної кампанії та жнив.

