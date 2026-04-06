В Україні спростили вимоги до водіїв сільгосптехніки: що змінилося

Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на подолання дефіциту кадрів у сільському господарстві. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, уряд скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою.

Відтепер водії, які мають посвідчення категорій С1, С, D1 або D, можуть керувати окремими видами агротехніки навіть за наявності стажу менше трьох років — без необхідності отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Йдеться про техніку категорій А1, А2, В1, В2, В3, зокрема трактори, самохідні зерно- та кукурудзозбиральні машини, а також техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Уряд пояснює це рішення браком спеціалістів, адже значна кількість трактористів нині служить у Силах оборони України. Очікується, що спрощення дозволить оперативно залучити додаткових працівників, особливо під час посівної кампанії та жнив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.