В Украине упростили требования к водителям сельхозтехники: что изменилось

Кабинет Министров отменил требование об обязательном трехлетнем стаже для получения разрешения на управление сельскохозяйственной техникой.

Кабинет Министров Украины принял решение, направленное на преодоление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, правительство отменило требование обязательного трёхлетнего стажа для получения разрешения на управление сельскохозяйственной техникой.

Отныне водители, имеющие удостоверения категорий С1, С, D1 или D, могут управлять отдельными видами агротехники даже при стаже менее трёх лет — без необходимости получения удостоверения тракториста-машиниста.

Речь идёт о технике категорий А1, А2, В1, В2, В3, в частности о тракторах, самоходных зерно- и кукурузоуборочных машинах, а также технике для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Правительство объясняет это решение нехваткой специалистов, поскольку значительное количество трактористов сейчас служит в Силах обороны Украины. Ожидается, что упрощение позволит оперативно привлечь дополнительных работников, особенно в период посевной кампании и уборки урожая.

