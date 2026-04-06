  1. В Украине

В Украине упростили требования к водителям сельхозтехники: что изменилось

19:39, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров отменил требование об обязательном трехлетнем стаже для получения разрешения на управление сельскохозяйственной техникой.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение, направленное на преодоление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, правительство отменило требование обязательного трёхлетнего стажа для получения разрешения на управление сельскохозяйственной техникой.

Отныне водители, имеющие удостоверения категорий С1, С, D1 или D, могут управлять отдельными видами агротехники даже при стаже менее трёх лет — без необходимости получения удостоверения тракториста-машиниста.

Речь идёт о технике категорий А1, А2, В1, В2, В3, в частности о тракторах, самоходных зерно- и кукурузоуборочных машинах, а также технике для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Правительство объясняет это решение нехваткой специалистов, поскольку значительное количество трактористов сейчас служит в Силах обороны Украины. Ожидается, что упрощение позволит оперативно привлечь дополнительных работников, особенно в период посевной кампании и уборки урожая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]