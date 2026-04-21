Анулювання закордонного паспорта — коли це потрібно

23:12, 21 квітня 2026
Після анулювання паспорт не можна використовувати для подорожей.
Анулювання закордонного паспорта — коли це потрібно
Паспортний Сервіс роз’яснив, коли потрібне анулювання закордонного паспорта.

Паспорт стає недійсним, якщо:

- змінили персональні дані,

- втратили його,

- документ пошкоджений,

- помилка в паспорті,

- закінчився термін дії.

Після анулювання паспорт не можна використовувати для подорожей.

Важливо знати:

Якщо у паспорті є діюча віза, а паспорт вже втратив свою чинність - то вона не анулюється.

Анулюється лише сам паспорт.

Але для оформлення нового документа попередній паспорт обов’язково має бути в наявності.

