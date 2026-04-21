Анулювання закордонного паспорта — коли це потрібно
23:12, 21 квітня 2026
Паспортний Сервіс роз’яснив, коли потрібне анулювання закордонного паспорта.
Паспорт стає недійсним, якщо:
- змінили персональні дані,
- втратили його,
- документ пошкоджений,
- помилка в паспорті,
- закінчився термін дії.
Після анулювання паспорт не можна використовувати для подорожей.
Важливо знати:
Якщо у паспорті є діюча віза, а паспорт вже втратив свою чинність - то вона не анулюється.
Анулюється лише сам паспорт.
Але для оформлення нового документа попередній паспорт обов’язково має бути в наявності.
