Анулювання закордонного паспорта — коли це потрібно

Фото: Паспортний Сервіс

Паспортний Сервіс роз’яснив, коли потрібне анулювання закордонного паспорта.

Паспорт стає недійсним, якщо:

- змінили персональні дані,

- втратили його,

- документ пошкоджений,

- помилка в паспорті,

- закінчився термін дії.

Після анулювання паспорт не можна використовувати для подорожей.

Важливо знати:

Якщо у паспорті є діюча віза, а паспорт вже втратив свою чинність - то вона не анулюється.

Анулюється лише сам паспорт.

Але для оформлення нового документа попередній паспорт обов’язково має бути в наявності.

