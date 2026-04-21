Аннулирование заграничного паспорта — когда это необходимо
23:12, 21 апреля 2026
После аннулирования паспорт нельзя использовать для путешествий.
Фото: Паспортный Сервис
Паспортный сервис разъяснил, в каких случаях требуется аннулирование заграничного паспорта.
Паспорт становится недействительным, если:
- изменились персональные данные,
- он утерян,
- документ поврежден,
- есть ошибка в паспорте,
- истек срок действия.
Важно знать:
Если в паспорте есть действующая виза, а сам паспорт уже утратил свою силу — она не аннулируется.
Аннулируется только сам паспорт.
Но для оформления нового документа предыдущий паспорт обязательно должен быть в наличии.
