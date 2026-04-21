Аннулирование заграничного паспорта — когда это необходимо

После аннулирования паспорт нельзя использовать для путешествий.

Фото: Паспортный Сервис

Паспортный сервис разъяснил, в каких случаях требуется аннулирование заграничного паспорта.

Паспорт становится недействительным, если:

изменились персональные данные,

он утерян,

документ поврежден,

есть ошибка в паспорте,

истек срок действия.

После аннулирования паспорт нельзя использовать для путешествий.

Важно знать:

Если в паспорте есть действующая виза, а сам паспорт уже утратил свою силу — она не аннулируется.

Аннулируется только сам паспорт.

Но для оформления нового документа предыдущий паспорт обязательно должен быть в наличии.

