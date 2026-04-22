  В Україні

Хто може втратити пенсію у травні: пояснення причин

07:00, 22 квітня 2026
Найчастіше причинами стають відсутність підтвердження місця проживання, перебування за кордоном або розбіжності в документах.
У травні деякі пенсіонери можуть тимчасово не отримати виплати. Йдеться не про їх скасування, а про короткострокову паузу в нарахуваннях, пов’язану з перевіркою даних.

Чому можуть призупинити пенсію

Тимчасова зупинка виплат використовується як технічний інструмент для уточнення інформації про отримувача. Після підтвердження даних нарахування поновлюються.

Однією з найпоширеніших причин є неможливість встановити фактичне місце проживання пенсіонера. Якщо людина тривалий час не перебуває за зареєстрованою адресою або виїхала за кордон без повідомлення, виплати можуть бути призупинені до проходження ідентифікації.

Особливо це стосується тих, хто перебуває за межами країни — без оновлення інформації доступ до коштів можуть тимчасово обмежити.

Перевірка даних

Ще одна причина — перевірка документів. Регулярно звіряються відомості про стаж, заробіток, інвалідність та інші дані. Навіть незначні неточності можуть стати підставою для паузи у виплатах.

У таких випадках достатньо подати уточнені або додаткові документи, після чого виплати відновлюються.

Що відбувається у разі смерті

Після смерті пенсіонера виплати автоматично припиняються. Якщо через затримку обміну інформацією кошти ще надходять, система згодом самостійно їх блокує.

Як уникнути затримок

У більшості випадків призупинення виплат має тимчасовий характер і означає необхідність оновити дані. Чим швидше це зробити, тим швидше відновлюється доступ до коштів.

Своєчасне повідомлення про зміну місця проживання, проходження ідентифікації та актуальність документів допомагають уникнути подібних ситуацій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відцифровані обличчя та англомовні тести: МВС оновить правила іспитів для водіїв

Проєкт наказу МВС врегулює переклад водійських іспитів англійською та процедуру верифікації осіб.

Верховний Суд підтвердив правомірність виселення колишньої дружини з житла після розірвання шлюбу

ВС підтвердив, що після розлучення право користування житлом може припинятися, але виселення можливе лише з урахуванням балансу прав сторін.

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

