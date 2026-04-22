  1. В Украине

Кто может потерять пенсию в мае: объяснение причин

07:00, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чаще всего причинами становятся отсутствие подтверждения места жительства, пребывания за границей или расхождения в документах.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мае некоторые пенсионеры могут временно не получить выплаты. Речь идет не об их отмене, а о краткосрочной паузе в начислениях, связанной с проверкой данных.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему могут приостановить пенсию

Временная остановка выплат используется как технический инструмент для уточнения информации о получателе. После подтверждения данных начисления возобновляются.

Одной из самых распространенных причин является невозможность установить фактическое место проживания пенсионера. Если человек длительное время не находится по зарегистрированному адресу или выехал за границу без уведомления, выплаты могут быть приостановлены до прохождения идентификации.

Особенно это касается тех, кто находится за пределами страны — без обновления информации доступ к средствам могут временно ограничить.

Проверка данных

Еще одна причина — проверка документов. Регулярно сверяются сведения о стаже, заработке, инвалидности и другие данные. Даже незначительные неточности могут стать основанием для паузы в выплатах.

В таких случаях достаточно предоставить уточненные или дополнительные документы, после чего выплаты возобновляются.

Что происходит в случае смерти

После смерти пенсионера выплаты автоматически прекращаются. Если из-за задержки обмена информацией средства еще поступают, система со временем самостоятельно их блокирует.

Как избежать задержек

В большинстве случаев приостановка выплат носит временный характер и означает необходимость обновить данные. Чем быстрее это сделать, тем быстрее восстанавливается доступ к средствам.

Своевременное уведомление о смене места проживания, прохождение идентификации и актуальность документов помогают избежать подобных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]