  1. В Україні

Замість організації «виїзду» за кордон – пограбування: в Одесі затримали групу «переправників»

07:36, 22 квітня 2026
Поліція затримала двох іноземців, яких підозрюють у незаконному переправленні чоловіків та нападі на «клієнта» з викраденням грошей.
В Одесі правоохоронці затримали групу осіб, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон поза пунктами пропуску. Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, до схеми були причетні громадяни Молдови. Вони пропонували свої «послуги» за суму від 8 000 до 15 000 доларів, підшуковуючи клієнтів через Telegram-канали та переводячи спілкування у закриті акаунти для узгодження деталей.

Один із таких випадків завершився розбійним нападом. Один із фігурантів зустрівся з чоловіком, який хотів виїхати за кордон, і запропонував обговорити умови під час поїздки автомобілем. Згодом машина зупинилася, водій пересів на місце пасажира та, погрожуючи ножем, силоміць відібрав сумку, у якій було 6 000 доларів і особисті речі. Потерпілому вдалося втекти.

Того ж дня правоохоронці спільно зі співробітниками 26-го прикордонного загону затримали одного з підозрюваних на кільцевій дорозі. Пізніше в Одесі затримали ще одного учасника групи.

поліція Одеса перетин кордону

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

