Вместо организации «выезда» за границу — ограбление: в Одессе задержали группу «перевозчиков»

Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в незаконной переправке мужчин и нападении на «клиента» с похищением денег.

В Одессе правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, к схеме были причастны граждане Молдовы. Они предлагали свои «услуги» за сумму от 8 000 до 15 000 долларов, подбирая клиентов через Telegram-каналы и перенося общение в закрытые аккаунты для согласования деталей.

Один из таких случаев завершился разбойным нападением. Один из фигурантов встретился с мужчиной, который хотел выехать за границу, и предложил обсудить условия во время поездки на автомобиле. Впоследствии машина остановилась, водитель пересел на место пассажира и, угрожая ножом, силой отобрал сумку, в которой было 6 000 долларов и личные вещи. Потерпевшему удалось сбежать.

В тот же день правоохранители совместно с сотрудниками 26-го пограничного отряда задержали одного из подозреваемых на кольцевой дороге. Позже в Одессе задержали еще одного участника группы.

