Вместо организации «выезда» за границу — ограбление: в Одессе задержали группу «перевозчиков»

07:36, 22 апреля 2026
Полиция задержала двух иностранцев, подозреваемых в незаконной переправке мужчин и нападении на «клиента» с похищением денег.
В Одессе правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, к схеме были причастны граждане Молдовы. Они предлагали свои «услуги» за сумму от 8 000 до 15 000 долларов, подбирая клиентов через Telegram-каналы и перенося общение в закрытые аккаунты для согласования деталей.

Один из таких случаев завершился разбойным нападением. Один из фигурантов встретился с мужчиной, который хотел выехать за границу, и предложил обсудить условия во время поездки на автомобиле. Впоследствии машина остановилась, водитель пересел на место пассажира и, угрожая ножом, силой отобрал сумку, в которой было 6 000 долларов и личные вещи. Потерпевшему удалось сбежать.

В тот же день правоохранители совместно с сотрудниками 26-го пограничного отряда задержали одного из подозреваемых на кольцевой дороге. Позже в Одессе задержали еще одного участника группы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

