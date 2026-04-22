Вместо организации «выезда» за границу — ограбление: в Одессе задержали группу «перевозчиков»
В Одессе правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщили в Национальной полиции.
По данным следствия, к схеме были причастны граждане Молдовы. Они предлагали свои «услуги» за сумму от 8 000 до 15 000 долларов, подбирая клиентов через Telegram-каналы и перенося общение в закрытые аккаунты для согласования деталей.
Один из таких случаев завершился разбойным нападением. Один из фигурантов встретился с мужчиной, который хотел выехать за границу, и предложил обсудить условия во время поездки на автомобиле. Впоследствии машина остановилась, водитель пересел на место пассажира и, угрожая ножом, силой отобрал сумку, в которой было 6 000 долларов и личные вещи. Потерпевшему удалось сбежать.
В тот же день правоохранители совместно с сотрудниками 26-го пограничного отряда задержали одного из подозреваемых на кольцевой дороге. Позже в Одессе задержали еще одного участника группы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.