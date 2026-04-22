У Болгарії автобус, який перевозив українців, покотився назад і в’їхав у пасажирів: двоє загиблих, 16 поранених

Після вимушеної зупинки автобус раптово покотився та врізався в людей, які стояли позаду.

Фото: novinite

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Болгарії поблизу прикордонного пункту пропуску Малко-Тирново сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з громадянами України. Унаслідок інциденту загинули двоє людей, ще щонайменше 16 отримали травми. Про це повідомляє Novinite.

Аварія сталася на трасі Бургас–Малко-Тирново в напрямку Туреччини. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 37 пасажирів і двоє водіїв, зупинився через відсутність пального. Після того як люди вийшли з салону та зібралися позаду транспортного засобу, автобус несподівано почав рухатися назад.

За інформацією правоохоронців, транспортний засіб наїхав на пасажирів, а потім з’їхав у кювет.

Унаслідок наїзду двоє пасажирів загинули на місці. Ще 16 осіб зазнали поранень, частина з них перебуває у важкому стані. Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарень у Бургасі, ще десятьох — до медичного центру в Малко-Тирново. Інших пасажирів тимчасово розмістили у прикордонному місті, де їм надали необхідну підтримку.

За даними місцевої влади, автобус прямував до Туреччини та перевозив громадян України.

Після зіткнення транспортний засіб перекинувся, однак усіх пасажирів і водіїв вдалося евакуювати. Частині постраждалих, зокрема дітям, надали першу допомогу на місці події.

Водія автобуса затримали правоохоронці, триває розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.