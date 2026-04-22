В Болгарии автобус, перевозивший украинцев, покатился назад и врезался в пассажиров: двое погибших, 16 раненых

14:12, 22 апреля 2026
После вынужденной остановки автобус внезапно покатился и врезался в людей, которые стояли позади.
Фото: novinite
В Болгарии возле пограничного пункта пропуска Малко-Тырново произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с гражданами Украины. В результате инцидента погибли два человека, еще как минимум 16 получили травмы. Об этом сообщает Novinite.

Авария произошла на трассе Бургас–Малко-Тырново в направлении Турции. По предварительным данным, автобус, в котором находились 37 пассажиров и двое водителей, остановился из-за отсутствия топлива. После того как люди вышли из салона и собрались позади транспортного средства, автобус неожиданно начал движение назад.

По информации правоохранителей, транспортное средство наехало на пассажиров, а затем съехало в кювет.

В результате наезда двое пассажиров погибли на месте. Еще 16 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших госпитализировали в больницы в Бургасе, еще десятерых — в медицинский центр в Малко-Тырново. Остальных пассажиров временно разместили в приграничном городе, где им оказали необходимую помощь.

По данным местных властей, автобус направлялся в Турцию и перевозил граждан Украины.

После столкновения транспортное средство перевернулось, однако всех пассажиров и водителей удалось эвакуировать. Части пострадавших, в том числе детям, оказали первую помощь на месте происшествия.

Водителя автобуса задержали правоохранители, продолжается расследование.

