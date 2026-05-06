  1. В Україні

У Києві водій на Maserati влаштував «GTA», а потім зачинився у авто від поліцейських, фото

21:02, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після ДТП водій намагався уникнути спілкування із правоохоронцями, зачинившись у своєму автомобілі.
У Києві водій на Maserati влаштував «GTA», а потім зачинився у авто від поліцейських, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція затримала водія Maserati після ДТП у Печерському районі. Як розповіли у поліції, автопригода сталася сьогодні близько 11:00 поблизу Національного ботанічного саду імені Гришка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередньою інформацією, 48-річний водій легкового автомобіля рухався з перевищенням швидкості, а також здійснив зіткнення з трьома припаркованими автомобілями. Унаслідок удару 49-річний водій автомобіля KIA, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та був госпіталізований.

Після ДТП водій Maserati намагався уникнути спілкування з поліцейськими та зачинився в автомобілі. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними поліції, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження відповідного огляду відмовився. Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Крім того, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передачає до десяти років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм ДТП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет рекомендує парламенту збільшити строк покарання за булінг учасника освітнього процесу до одного року

Через застарілий тримісячний термін розгляду справ про булінг кожен десятий кривдник в Україні уникає відповідальності.

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]