  1. В Україні

Чи потрібно сплачувати податок за страхові та пенсійні внески, які сплачує роботодавець

09:24, 12 травня 2026
Коли внески роботодавця на медстрахування та недержавну пенсію не оподатковуються.
У Державній податковій службі роз’яснили, чи включаються до оподатковуваного доходу працівника кошти, які роботодавець сплачує за договорами добровільного медичного страхування та недержавного пенсійного забезпечення.

Суми, сплачені роботодавцем-резидентом за власний рахунок за такими договорами, не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.

Йдеться про:

  • договори недержавного пенсійного забезпечення працівника;
  • договори добровільного медичного страхування.

Податкова пільга діє за умови, що сума таких платежів не перевищує 30% нарахованої заробітної плати конкретного працівника.

Таким чином, у межах установленого ліміту працівник не сплачує податок із коштів, які роботодавець спрямовує на його медичне страхування або недержавне пенсійне забезпечення.

У ДПС окремо підкреслили, що йдеться саме про суми, які роботодавець сплачує за власний рахунок, а не утримує із заробітної плати працівника.

податкова ДПС податки

